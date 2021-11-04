Газпром удивлен заявлениями, что его действия ведут к удорожанию газа в Европе

Газпром считает странными заявления, что его действия ведут к удорожанию газа в Европе, когда падают поставки из других источников, сообщила зампред правления компании, глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

В своем видеообращении к участникам международной газовой конференции Flame она отметила, что собственная добыча газа в Европе упала с начала года на 10 млрд кубометров, при этом резко сократились поставки СПГ на европейский рынок. Газпром увеличил экспорт газа европейским потребителям. «В этом контексте нам странно слышать обвинения в том, что к росту цен на газ в Европе привели действия Газпрома», – цитирует ее РИА «Новости».

Компания не заинтересована в рекордно высоких ценах на газ в Европе, они ведут к деградации спроса, добавила она.

«Повторю еще раз: мы не заинтересованы ни в рекордно низких, ни в рекордно высоких ценах на газ. Последние ведут к деградации спроса на газ в Европе, что, очевидно, противоречит нашим интересам как производителя и поставщика», – сказал она, а также добавила, что все чаще сталкивается с подобными утверждениями в СМИ.

Бурмистрова подчеркнула, что Газпром хочет видеть европейский рынок сбалансированным и предсказуемым, чтобы как компания, так и потребители могли успешно развивать свой бизнес.

Напомним, цена декабрьских фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов среды растет на 5% к расчетной цене предыдущего торгового дня, превышая 850 долларов за 1 тыс. кубометров.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум – 1937 долларов – был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали корректироваться. 1 ноября – впервые за полтора месяца – стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров.

Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. А поводом для снижения котировок в последние дни стало поручение президента РФ Владимира Путина, согласно которому Газпром скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поручение президента Владимира Путина увеличить закачку в европейские ПХГ после 8 ноября в силе, страна выполняет с превышением обязательства по газу перед Европой.