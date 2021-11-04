Патриарха Варфоломея госпитализировали второй раз во время визита в США
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Отмечается, что 81-летний патриарх был госпитализирован после медосмотра в больнице Mount Sinai на Манхэттене (Нью-Йорк), а также консультаций с врачами.
Патриарху Варфоломею планируют провести ангиограмму (исследование кровеносных сосудов. – “ГОРДОН”), чтобы определить, нужно ли устанавливать стент.
Контекст:
Варфоломей прибыл в США 23 октября, он прилетел на самолете из Стамбула и поселился в гостинице в Вашингтоне. 24 октября он почувствовал себя нехорошо из-за длительного перелета и плотного графика и был госпитализирован по совету врача “из соображений предосторожности”.
По информации собеседников “ВВС News Україна” в Константинополе, на самочувствие патриарха мог повлиять тот факт, что накануне вылета проводились мероприятия по случаю 30-й годовщины его интронизации.
25 октября Варфоломея выписали из больницы. В тот же день в Белом доме он встретился с президентом США Джо Байденом.
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