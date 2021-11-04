 

Патриарха Варфоломея госпитализировали второй раз во время визита в США

04.11.2021, 0:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отмечается, что 81-летний патриарх был госпитализирован после медосмотра в больнице Mount Sinai на Манхэттене (Нью-Йорк), а также консультаций с врачами.

Патриарху Варфоломею планируют провести ангиограмму (исследование кровеносных сосудов. – “ГОРДОН”), чтобы определить, нужно ли устанавливать стент.

Контекст:

Варфоломей прибыл в США 23 октября, он прилетел на самолете из Стамбула и поселился в гостинице в Вашингтоне. 24 октября он почувствовал себя нехорошо из-за длительного перелета и плотного графика и был госпитализирован по совету врача “из соображений предосторожности”.

По информации собеседников “ВВС News Україна” в Константинополе, на самочувствие патриарха мог повлиять тот факт, что накануне вылета проводились мероприятия по случаю 30-й годовщины его интронизации. 

25 октября Варфоломея выписали из больницы. В тот же день в Белом доме он встретился с президентом США Джо Байденом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.03 / CNN – сдерживание России и наращивание ядерного арсенала — Великобритания расставила приоритеты внешней политики

05.07 / Патрульных, остановивших нардепа Брагаря, отстранили от исполнения обязанностей – глава Нацполиции

05.03 / Как природные антибиотики помогают бактериям питаться

16.09 / “Чиновники справились”. В нацкомиссии назвали процент не сдавших экзамен на знание украинского языка

29.07 / “Лицо все в прыщах. Красота”, “Без грима не узнать!” Maruv показала себя полностью без макияжа

28.08 / Украина действует эффективнее, чем часть стран НАТО – Енин об эвакуации из Афганистана

13.09 / В Словении суд вынес приговор женщине, отпилившей себе руку ради страховки

05.07 / Бывшая помощница Обамы призвала Байдена выбрать кандидата в вице-президенты США

22.10 / Мнения: Трамп отстает, но выигрывает

31.01 / Китай намерен за два года увеличить производство полупроводников на 20%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика