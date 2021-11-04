Война взаимных обвинений

На самом деле на донецких фронтах в целом без перемен.

Петр Саруханов / «Новая»

Полевой сезон закончился и в России, и в Украине. На великой Русской равнине, которую на Западе по старой памяти называют еще Сарматской, идут осенние дожди. Поля и грунтовые дороги размокли — наступила традиционная осенняя распутица, когда крупномасштабные маневренные боевые действия, мягко говоря, затруднены: все тонет в грязи. Но на донбасских фронтах продолжаются стычки, взаимная риторика носит все более жесткий характер, и о возможной «большой войне» говорят все чаще.

Washington Post, ссылаясь на разные источники, утверждает, что часть тяжелого вооружения военнослужащих 41-й общевойсковой армии (41 ОА) Центрального военного округа (ЦВО) из-под Новосибирска, которые были выдвинуты в апреле в район Воронежа к украинской границе, так там и осталась и их не отвели назад в Сибирь даже после окончания в сентябре стратегических учений «Запад-2021». Кроме того, появились спутниковые фотографии бронетехники 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в районе Ельни на границе с Беларусью, а также в Курской и Брянской областях, что уже ближе к Украине. Правда, в украинском Минобороны утверждают, что пока не видят никаких существенных перемещений российских войск и техники в приграничных районах.

Спутниковые фотографии бронетехники 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в районе Ельни. Фото: HANDOUT / AFP / East News

«Источники» в «ДНР» утверждают, а московская пресса перепечатывает, что ВСУ могут начать наступление на фронте в Донбассе «в ближайшие дни».

Подтягиваются, мол, подкрепление, техника и артиллерия, каждодневно идут обстрелы. Летают беспилотники, в том числе турецкие Bayraktar TB2. Но 1-й и 2-й корпуса «народной милиции» «ДНР» и «ЛНР», оперативно подчиненные штабу 8-й гвардейской общевойсковой армии (8 гв. ОА) ЮВО со штабом в Новочеркасске, готовы дать крутой отпор проискам ВСУ. Впрочем, российские беспилотники, в том числе сделанный по израильской лицензии «Форпост» (Searcher 2), воюют в Донбассе еще с 14-го года. Но у Searcher 2 исходно нет ударных возможностей — это чисто разведывательный дрон. Правда, в РФ сделали полностью локализованный по комплектующим вариант «Форпост-Р» с ударными возможностями, но таких пока мало, и полезная нагрузка у «Форпоста» все равно невелика, что существенно ограничивает боевые возможности. У Bayraktar TB2 полезная нагрузка тоже весьма ограниченная, не то что у американских или израильских ударных дронов. Но турки разработали для Bayraktar TB2 миниатюрные высокоточные противотанковые ракеты и корректируемые бомбочки. Получилось дешево и сердито, а у РФ пока таких высокоточных мини-боеприпасов нет.

Министр Сергей Лавров утверждает, что в Донбассе «обострение налицо» и виноваты в том украинские власти, которые «пытаются создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в какие-то силовые действия». Умом не понять, зачем Киеву нарочно «втягивать» в войну соседнюю ядерную сверхдержаву, которая превосходит ВСУ во всех мыслимых компонентах военной силы. Но рациональные аргументы давно выщелочены из русско-украинского дискурса. Впрочем, в любом случае речь пока идет о локальном обострении ситуации на фронте, о попытке той или иной стороны слегка изменить линию фронта и улучшить свое тактическое положение. 1-й и 2-й корпуса сейчас сильно недоукомплектованы. Платят мало, и в долгой окопной войне не бывает добычи. Многие бойцы отправились искать удачи с «вагнерами» в дальние страны — или хоть в Москву охранниками. Но в Киеве прекрасно понимают, что любое серьезное обострение в Донбассе, а тем более прорыв фронта, приведет в движение российские армии и корпуса по всей линии границы, и тогда мало не покажется.

В марте-апреле в ходе «контрольной проверки боеготовности» российских ВС к украинской границе были выдвинуты части 41 ОА и 2-й гвардейской общевойсковой армии ЦВО из Поволжья. В Крым были переброшены для усиления 22-го корпуса ЧФ соединения ВДВ и 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО). Соединения 20-й гвардейской общевойсковой армии ЗВО и 8 гв. ОА и так уже несколько лет стоят в полной боевой готовности на границе Украины. В Черное море для усиления наступательных возможностей ЧФ были стянуты десантные и ракетные корабли Каспийской флотилии, десантные корабли Балтийского и Северного флотов с морской пехотой. Всего, по словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, к весенней контрольной проверке боеготовности привлекались «более 300 тыс. военнослужащих, 35 тыс. единиц вооружения и спецтехники, 180 кораблей и катеров, порядка 900 летательных аппаратов, в том числе 15 самолетов дальней авиации и 40 самолетов ВТА». Тогда вправду все было готово к «большой войне», но не было приказа, а сейчас и близко ничего такого не просматривается, чтобы там ни писали в Washington Post. Опять же, сейчас распутица.

Нынешнее обострение в Донбассе носит прежде всего декларативно-словесный, пропагандистский характер.

В ЮВО действительно проходят передвижения войск, включая ВДВ, но ничего по масштабам сравнимого с весенней «контрольной проверкой боеготовности».

Плохо, однако, то, что дипломатический процесс совершенно застопорился. Лавров заявляет, что проводить встречу в «нормандском формате» даже на уровне министров иностранных дел бессмысленно, когда не выполнены решения предыдущих саммитов, в чем, понятно, виновата украинская сторона. Но все же категорически от переговоров Москва еще не отказывается, чтобы там ни писал в «Коммерсанте» Дмитрий Медведев.

Много чего должно случиться, чтобы фронт противостояния расширился, пришел в движение и началась реальная эскалация конфликта. Надо дождаться, чтобы кончилась распутица и грязь, чтоб подморозило и на великой Русской равнине установился зимний путь. Следует, наверное, по обе стороны границы успеть отметить Новый год и православное Рождество. Еще надо, как прошлой весной, отмобилизовать и стянуть силы и средства из ближних гарнизонов, из Сибири, из СФ и Балтики. Нужно, наконец, чтобы пришел окончательный приказ высшего начальства. А пока все так и будет продолжаться, как уже много лет подряд: перестрелки, стычки и грозно-зловещие взаимные обвинения.

Павел Фельгенгауэр

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