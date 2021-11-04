Данные врачей-антипрививочников Росздравнадзор передаст следователям

Росздравнадзор будет передавать следственным органам и прокуратуре сведения об участвующих в антипрививочной кампании гражданах. Особое внимание будет уделено врачам, которые выступают против вакцинации.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 1 ноября направила в территориальные органы письмо с поручением выявлять граждан, принимающих участие в антипрививочной кампании и «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Информацию о таких гражданах необходимо передавать в прокуратуру и «следственные органы субъекта». Документ подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова», – информирует издание «Медвестник» со ссылкой на письмо Росздравнадзора, его подлинность подтвердили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Росздравнадзора должны будут сообщать в территориальные следственные органы и прокуратуру о гражданах, «деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрено статьями 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации», цитирует издание письмо.

Под особым контролем будут находиться врачи, которые участвуют в антипрививочной кампании. Их предлагают наказывать по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями.

Ранее в Google после запроса RT удалили некорректные варианты поисковых запросов на слова «вакцинация это». В официальном ответе компании на запрос телеканала говорится, что команда Google «все проверила и удалила подсказки, которые не соответствовали нашим правилам». Ранее пользователи Сети обратили внимание, что в Google по запросу «вакцинация это» выдаются такие варианты, как «геноцид», «зло», «чип», «печать антихриста».