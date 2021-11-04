 

Данные врачей-антипрививочников Росздравнадзор передаст следователям

04.11.2021, 0:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРосздравнадзор будет передавать следственным органам и прокуратуре сведения об участвующих в антипрививочной кампании гражданах. Особое внимание будет уделено врачам, которые выступают против вакцинации.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 1 ноября направила в территориальные органы письмо с поручением выявлять граждан, принимающих участие в антипрививочной кампании и «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Информацию о таких гражданах необходимо передавать в прокуратуру и «следственные органы субъекта». Документ подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова», – информирует издание «Медвестник» со ссылкой на письмо Росздравнадзора, его подлинность подтвердили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Росздравнадзора должны будут сообщать в территориальные следственные органы и прокуратуру о гражданах, «деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрено статьями 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации», цитирует издание письмо.

Под особым контролем будут находиться врачи, которые участвуют в антипрививочной кампании. Их предлагают наказывать по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями.

Ранее в Google после запроса RT удалили некорректные варианты поисковых запросов на слова «вакцинация это». В официальном ответе компании на запрос телеканала говорится, что команда Google «все проверила и удалила подсказки, которые не соответствовали нашим правилам». Ранее пользователи Сети обратили внимание, что в Google по запросу «вакцинация это» выдаются такие варианты, как «геноцид», «зло», «чип», «печать антихриста».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.07 / Машину с пятью телами нашли в оросительном канале под Волгоградом

17.07 / Журналист Spiegel – конфликт с Польшей для ЕС опаснее брексита, поэтому санкции необходимы

21.10 / Новый электробайк Jetson One раскуплен до 2023 года

19.01 / Глава МИД Польши – Вашингтон быстро простит Варшаве дружбу с Трампом

08.07 / МГЕР провела тематические акции в День семьи, любви и верности

21.11 / На Украине сказали, сколько денег нужно для восстановления Донбасса

16.06 / “Ого! Фантастика”. 46-летняя звезда “Отчаянных домохозяек” Лонгория показала домашнюю тренировку на батуте

11.12 / В ЕС назвали условия для помощи Санду

04.02 / Украинские пограничники разоблачили контрабанду оптики для танков, которая завозилась из Беларуси

14.07 / “Очень красивые глаза”, ” Восхищаюсь женщинами, которые с возрастом становятся круче”. Орбакайте засветила грудь в платье с декольте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика