Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что ее позиция остается неизменной – она никогда не помилует заключенного Саакашвили и не вернется к этому вопросу.

«Я готова на многое, когда знаю, что стоит интерес страны… Так как этот вопрос вновь остается в повестке дня, должна сказать, что моя позиция о помиловании Михаила Саакашвили тверда и неизменна: нет и никогда… Я никогда не вернусь к этому вопросу», – цитирует ее ТАСС.

Политик также отметила, что экс-глава страны, находящийся сейчас в тюрьме в Рустави, не является политзаключенным.

Ранее сообщалось, что бывший политический лидер страны Михаил Саакашвили, арестованный 1 октября, призвал к «поствыборной революции», находясь в заключении. Он сказал, что местные выборы в октябре выиграла оппозиция, а итоги голосования говорят о победе правящей «Грузинской мечты».

Политик заявил также о необходимости перманентных акций протеста. По словам Саакашвили, для того, чтобы он полностью включился в борьбу, необходимо его освобождение.

Ранее грузинская оппозиция призвала экс-президента прекратить голодовку.