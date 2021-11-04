Космонавты поздравили россиян с Днем народного единства с борта МКС

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04.11.2021, 0:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКосмонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров поздравили россиян с Днем народного единства с борта Международной космической станции (МКС).

«Этим праздником мы отдаем дань памяти давним событиям 1612 года, когда в едином духовном и ратном порыве народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иностранных интервентов», – сказал Шкаплеров в видео, размещенном на странице Роскосмоса в соцсети «Вконтакте».

В свою очередь Дубров призвал россиян помнить, как объединялся народ ради победы над общим врагом, ради жизни, мира и процветания. «Сегодня мы хотим пожелать всем вам никогда не терять, а хранить и беречь это чувство народного единства, братское чувство всех россиян, проживающих на необъятной территории нашей великой родины. Будьте здоровы и берегите своих близких», – отметил космонавт.

В Роскосмосе сообщали, что космонавты Шкаплеров и Дубров будут работать в День народного единства по стандартному графику. Выходными у них будут только 6 и 7 ноября.

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Шкаплеров и Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

Отметим, большинство россиян признали важным празднование Дня народного единства.



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