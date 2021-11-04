Мишустин поручил договориться о ценах на газ с Белоруссией

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго и МИД РФ провести переговоры с Белоруссией и подписать протокол о ценах на газ для Минска и при его транспортировке.

Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, в сентябре Михаил Мишустин прибыл в Минск на Совет министров Союзного государства. Накануне президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле.

Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа.