 

Мишустин поручил договориться о ценах на газ с Белоруссией

04.11.2021, 0:10, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПремьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэнерго и МИД РФ провести переговоры с Белоруссией и подписать протокол о ценах на газ для Минска и при его транспортировке.

Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, в сентябре Михаил Мишустин прибыл в Минск на Совет министров Союзного государства. Накануне президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле.

Встреча была связана с подведением итогов работы по формированию Союзного государства. Согласованы все 28 союзных программ, они будут утверждены до конца года. До 1 декабря 2023 года стороны подпишут документ по созданию объединенного рынка газа. 



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