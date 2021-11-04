Отбор газа из ПХГ ЕС достиг максимума с начала отопительного сезона

Отбор газа из подземных хранилищ Европы достиг максимального уровня с начала отопительного сезона, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Произошло это в том числе за счет активного отбора газа из ПХГ Газпрома в регионе.

Запасы газа в ПХГ Европы 2 ноября пополнились только на 39 млн кубометров, в том время как отбор из хранилищ за этот же период составил более 321 млн кубометров. Это максимум с начала отопительного сезона в Европе в начале октября. Последний раз подобные показатели изъятия газа из хранилищ наблюдались в середине апреля, передает ТАСС.

Таким образом, общая наполненность европейских ПХГ газом накануне уменьшилась до 76,43% и сейчас составляет около 81,75 млрд кубометров. Произошло это в том числе за счет активного отбора газа из хранилищ Газпрома. После долгого периода закачки в одном из своих крупнейших хранилищ в Европе – австрийском Haidach – Газпром во вторник отобрал из ПХГ почти 8 млн кубометров.

Кроме того, после нескольких дней мощной закачки в германское хранилище Jemgum, 2 ноября газовый холдинг отобрал из него около 3,4 млн кубометров газа, а также более 1 млн кубометров из хранилища Rehden после почти месяца без действий по его заполнению или опустошению. Еще одно хранилище Газпрома в Германии, Katharina, по-прежнему не ведет ни закачку, ни отбор газа.

Вместе с этим Газпром все еще продолжает закачку газа в нидерландское хранилище Bergermeer, но снизил ее объемы более чем вдвое по сравнению с более ранними показателями.

Ранее на Украине объяснили троекратное увеличение отбора газа из подземных хранилищ.

Накануне в Кремле заявили о выполнении Россией обязательств по газу перед ЕС с превышением. В прошлую субботу Газпром подтвердил исполнение всех заявок из Европы на поставки газа. При этом в компании определили дефицит запасов газа в подземных хранилищах Европы и Украины по сравнению с 2020 годом в 18,2 и 10,1 млрд кубометров.

В прошлую среду президент Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в РФ начать заполнять европейские ПХГ.