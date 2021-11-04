 

Глава ФРС США предсказал рост долларовой инфляции

04.11.2021, 0:10, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПредседатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл после заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке указал на риск дальнейшего роста инфляции в Соединенных Штатах.

«Пока что, судя по всему, все склоняются к тому, что существует риск более высокой инфляции», – приводит слова главы ФРС ТАСС.

«Мы считаем, что еще не пришло время повышать процентную ставку», – отметил глава финрегулятора. Он подчеркнул, что «для достижения максимальной занятости [в США] еще предстоит пройти путь». При этом глава ФРС отметил, что «в нынешнее время крайне сложно делать экономические прогнозы».

Напомним, 15 октября президент Соединенных Штатов Джо Байден поднял потолок госдолга США на 480 млрд долларов. Президент РФ Владимир Путин указал на связь между ростом госдолга США и увеличением инфляции, которая подрывает доверие к доллару.

В июле президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.



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