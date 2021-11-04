 

Главред – назначение Яроша советником главкома ВСУ только добавит проблем Зеленскому

04.11.2021, 0:06, Новости дня
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Назначение экс-лидера «Правого сектора»* Дмитрия Яроша на пост советника главнокомандующего ВСУ только добавит проблем Владимиру Зеленскому, считает политолог Андрей Золотарёв. Как он пишет в материале для портала «Главред», фигуру Яроша могут использовать как в РФ в качестве дополнительного аргумента о подготовке Киева к войне, так и внутри страны, поскольку часть общества, которая поддерживает украинского президента, начнёт обвинять его в том, что Зеленский не выполнил свои обещания насчёт мира в Донбассе и ведёт ситуацию в противоположном направлении.


Reuters

На назначении Дмитрия Яроша советником главнокомандующего ВСУ могли отразиться и личные отношения Залужного и Яроша, считает политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв. Однако, как он пишет в материале для портала «Главред», если Залужный действительно в знак этой дружбы хотел сделать приятное Ярошу, то это как минимум нужно было сделать по-тихому, а не открыто.

«На фоне того, что в росСМИ сейчас активно накачивается тема того, что Киев провоцирует эскалацию конфликта, а Вашингтон руками Киева попытается втянуть Россию в конфликт, о давным-давно позабытом Яроше и его визитке наверняка вспомнят в программе Соловьёва или кого-либо другого. Кроме того, сам Ярош ранее очень неоднозначно высказывался о Зеленском. Хотя если президенту посоветовали назначить его, чтобы угодить ура-патриотическому электорату, то они это явно оценят», — считает эксперт.

Однако, продолжает Золотарёв, для Зеленского это назначение не решает, а скорее создаёт дополнительные проблемы: помимо того, что его могут использовать как в РФ в качестве дополнительного аргумента о подготовке Киева к войне, так и внутри страны, поскольку часть общества, которая поддерживает украинского президента, начнёт обвинять его в том, что Зеленский не выполнил свои обещания насчёт мира в Донбассе и даже ведёт ситуацию в противоположном направлении.

А это — когда перед Украиной возникла необходимость договариваться с Россией и Белоруссией как минимум для того, чтобы не оказаться в энергетическом коллапсе, — явно не будет способствовать диалогу. Ведь если главком подтягивает к себе лидера одного из наиболее заметных незаконных вооружённых формирований (так как де-юре добровольческие батальоны не имеют никакого статуса), то хороших последствий от этого ждать не приходится, — заключает Золотарёв.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).



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