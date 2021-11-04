В Германии ожидают наплыва мигрантов из Беларуси в ближайшие месяцы

По его словам, мигранты, которые уже прибыли в Латвию, Литву и Польшу, вероятно, попытаются попасть в Германию.

В то же время в ФРГ пока не планируют дополнительных мер контроля за границей. В Германии считают, что с учетом 120–280 незаконных въездов в сутки на всей границе с Польшей вмешательство в свободу передвижения ЕС не может быть оправдано.

По данным Федеральной полиции Германии, на прошлой неделе в стране выявили 597 случаев незаконного пересечения границы. Большинство нелегалов были из Ирака, Сирии, Ирана и Афганистана.

24 октября министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер рассказал, что ФРГ усилила контроль германо-польской границы. По его словам, на границу дополнительно отправили восемь подразделений полиции. “В настоящее время сотни полицейских дежурят там днем и ночью”, – отметил Зеехофер в интервью Bild.

Контекст:

Страны Балтии и Польша в этом году столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Кая Каллас и Ингрида Шимоните 6 августа призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси “использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены”. Премьеры трех стран отметили, что ухудшение ситуации на границе ЕС требует “быстрого, жесткого и решительного” ответа “белорусскому режиму”.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы, Латвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

В начале октября ПАСЕ призвала власти Латвии, Литвы и Польши предоставлять доступ к процедурам предоставления убежища всем, кто ищет международной защиты, а к задержанию мигрантов прибегать только в качестве крайней меры. В резолюции напомнили об обязательстве государств-членов соблюдать принцип невыдворения и запрет на коллективную высылку иностранцев.

В октябре в Польше тысячи людей протестовали против выдворения мигрантов. Они отмечали, что из-за чрезвычайного положения на границе неправительственные организации, правозащитники и журналисты не могут попасть в приграничный район, где мигранты умирают от переохлаждения, истощения, отсутствия медицинской помощи. Президент Анджей Дуда сообщил 23 октября, что Польша собирается отправить гуманитарную помощь мигрантам, которые находятся на границе с Беларусью.

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