Украина и Канада начинают переговоры о пересмотре соглашения о зоне свободной торговли – Минэкономики

“Внедрены важные шаги – законы об “инвестиционных нянях”, индустриальных парках. Кстати, в ближайшие дни Верховная Рада во втором чтении рассмотрит законопроекты, которые предоставят индустриальным паркам инвестиционное содержание – налоговые льготы, возможности ввоза оборудования, подключение коммуникаций и другое. Создается совершенно новая инвестиционная среда”, – сказал Любченко.

Галадза отметила, что Национальная стратегия “Украина-2030”, одобренная президентом Украины Владимиром Зеленским, – важный политический документ, так как он определяет перспективы развития Украины с точки зрения дипломатии и инвестиций.

Во время встречи стороны договорились начать переговоры по пересмотру Соглашения о свободной торговле “с целью анализа дальнейшего развития и углубления его положений и распространения его действия на сферы, которые не охвачены, в частности, такие как трансграничная торговля услугами, финансовые услуги, инвестиции, телекоммуникации, временное пребывание, и другие предметные отрасли”.

Контекст:

Соглашение о ЗСТ с Канадой было подписано 11 июля 2016 года.

Закон “О ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой” Верховная Рада приняла 14 марта 2017 года. Власти Канады ратифицировали Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой 1 июня 2017 года.

1 августа 2017 года ЗСТ вступила в силу. Канада открыла для украинских экспортеров 98% своего рынка товаров, являющихся предметом двусторонней торговли.

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