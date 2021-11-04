“Мы уже посыпались по срокам”. Арахамия заявил, что лично просил министров не отчитываться перед отставкой

“Я лично просил, потому что не успеваю провести все законопроекты, которые сейчас на повестке дня на эту неделю, если будет дополнительно на каждого час, то вообще мы уже посыпались по срокам, мы просто посыпаемся полностью. Поэтому я лично просил не об отчете… присутствие – это их желание, приходить или не приходить”, – сказал Арахамия.

Верховная Рада 3 ноября отправила в отставку пятерых членов правительства: вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, министра обороны Андрея Тарана, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко и вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского.

Из них только Резников присутствовал в сессионном зале и давал краткие ответы на вопросы народных депутатов, отмечает “Радіо Свобода”. Обычно чиновники, чью отставку рассматривают в парламенте, отчитываются о своей работе перед голосованием.

Контекст:

Абрамовский подал в отставку 19 октября, Уруский и Резников – 1 ноября. На следующий день заявления об отставке написали Любченко и Таран.

4 ноября Рада рассмотрит ряд кадровых назначений в Кабмине Украины, отметил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук. В частности, о назначении Резникова министром обороны Украины, главы подкомитета по государственной безопасности и обороне, нардепа от “Слуги народа” Ирины Верещук – вице-премьером – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, главы Государственной таможенной службы Павла Рябикина – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, замглавы Офиса президента Юлии Свириденко – первым вице-премьером – министром экономики Украины.

3 ноября Кабмин Украины назначил Руслана Стрельца временно исполняющим обязанности министра экологии, до этого он занимал должность замминистра.

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