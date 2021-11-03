«У него тундра горит»

Байден раскритиковал Путина за отсутствие на всемирной конференции ООН по климату.

Президент США Джо Байден раскритиковал лидеров РФ и Китая за то, что они не приехали на 26-ю всемирную конференцию ООН по климату (COP26), которая проходит в Глазго. Тезисы выступления американского лидера опубликовала газета The New York Times.

Президент РФ Владимир Путин, по мнению Байдена, отстраняется от решения проблем с климатом.

«У него тундра горит. Буквально горит тундра.

У него серьезные климатические проблемы. И он молчит о готовности что-либо делать», — сказал американский лидер.

Решение председателя КНР Си Цзиньпиня не приезжать на саммит Байден назвал «большой ошибкой». «Они [власти Китая] потеряли возможность оказать влияние на людей во всем мире и на людей здесь, на COP. Это просто гигантская проблема, а они обошли ее стороной. Как можно так поступать и претендовать на роль лидера?» — пояснил президент США.

По его словам, «единственное и основное», что привлекает внимание мира — это проблема климата. «Везде… от Исландии до Австралии, и это огромная проблема», — подытожил Байден.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на слова Байдена заявил, что тундра «действительно горит». «Но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, горят леса и в Турции, и в других странах мира». По словам Пескова, климатические действия РФ «не имеют своей целью быть приуроченными к какому-то мероприятию». Он добавил, что российская делегация активно работала на конференции по климату.

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Мировая конференция по климату проходит с 31 октября по 12 ноября в Шотландии под эгидой ООН. В ней примут участие более 100 глав государств и правительств со всего мира. Саммит мировых лидеров состоялся 1 и 2 ноября.

Путин в Глазго не поехал и не выступал на саммите дистанционно. «Тем не менее в рамках саммита по вопросам изменения климата в Глазго будет конференция по управлению лесным хозяйством и землепользованием, и президент уже записал видеообращение к участникам этой конференции», — говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По мнению Кремля, тема конференции в Глазго во многом перекликается с климатической повесткой саммита G20, состоявшегося 30-31 октября.

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