Герой дня: Этот пес спас больше 100 коал во время лесных пожаров и получил заслуженную награду за огромную помощь

Медведь – кличка австралийского пса, который удостоился чести стать обладателем ценной награды – золотая медаль была подарена собаке фондом IFAW. Медведь принимал участие в операции по спасению коал во время пожаров в период с 2019 по 2020 год.

Это единственное животное в Австралии, которое обучено распознавать коал по запаху. Он определяет их по запаху шерсти и продуктов жизнедеятельности.

Используя эту уникальную особенность, волонтеры, могли находит и помогать бедным животным, оказавшимся в беде.

Фото из инстаграма bearthekoaladog

Шесть лет назад он был передан в приют владельцами, так как их не устраивала энергичность питомца, а также некоторые моменты в поведении.

Фото: IFAW

Однако на Медведя обратили внимания спасатели, которые обучили его искать коал и других зверей в лесах. Кроме золотой медали пса наградили вкусными лакомствами и игрушками.