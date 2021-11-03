 

Минобороны предупредило о подготовке провокации «Белых касок» в Идлибе

03.11.2021, 23:16, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЧлены псевдогуманитарной организации «Белые каски» готовят провокацию в провинции Идлиб с целью обвинить правительственные силы Сирии в неизбирательных ударах по мирному населению, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке членами псевдогуманитарной организации «Белые каски» провокации с целью обвинения правительственных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам и мирному населению», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, отбор участников постановочных съемок осуществляется в населенных пунктах Кафр-Кермин и Сармада провинции Идлиб. «Для освещения провокации планируется привлечь представителей англоязычных СМИ, прибывших на территорию Идлибской зоны деэскалации», – добавил Кулить.

Напомним, 7 октября Минобороны уже предупреждало о подготовке боевиками провокации с химоружием в Сирии при участии псевдогуманитарной организации «Белые каски».



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