Минобороны предупредило о подготовке провокации «Белых касок» в Идлибе

Члены псевдогуманитарной организации «Белые каски» готовят провокацию в провинции Идлиб с целью обвинить правительственные силы Сирии в неизбирательных ударах по мирному населению, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке членами псевдогуманитарной организации «Белые каски» провокации с целью обвинения правительственных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам и мирному населению», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, отбор участников постановочных съемок осуществляется в населенных пунктах Кафр-Кермин и Сармада провинции Идлиб. «Для освещения провокации планируется привлечь представителей англоязычных СМИ, прибывших на территорию Идлибской зоны деэскалации», – добавил Кулить.

Напомним, 7 октября Минобороны уже предупреждало о подготовке боевиками провокации с химоружием в Сирии при участии псевдогуманитарной организации «Белые каски».