 

Евгения Медведева рассказала о кулинарных предпочтениях: “Мне – блины”

03.11.2021, 23:14, Разное
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Известная фигуристка Евгения Медведева разместила на личной странице в Instagram публикацию, в которой “призналась в любви” к традиционному русскому блюду – блинам. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.
Главной визуальной составляющей публикацией стала пара снимков, на которых спортсменка, сидя за кухонным столом, щедро смазывает разложенные на тарелке блины красной икрой. Также кулинарный “натюрморт” дополнили налитый в чашку чай и вазочка с золотистым медом. Комментируя изображения, в аннотации Евгения Медведева пояснила, что является большой любительницей блинов, предпочитая в настоящий период жизни употреблять их с вышеупомянутым морепродуктом. Впрочем, по словам красотки, периодически она любит, вместо красной икры, добавлять к блинам другие начинки, в том числе довольно неординарные – например, варенье из побегов сосны, одуванчиков или березовой чаги. К слову, хозяйка аккаунта поинтересовалась у фолловеров, какие блюда вызывают воспоминания о детстве у них.

Некоторые подписчики прониклись настроением фигуристки и принялись рассказывать ей о своих любимых кулинарных предпочтениях, напоминающих детские годы. Большинство же поклонников, со своей стороны, пожелали любимице приятного чаепития с любимой “вкусняшкой”, не забыв при этом традиционно похвалить естественную красоту Медведевой. За четверть суток публикация набрала более 80 тысяч “лайков”.



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