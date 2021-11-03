Илья Прусикин рассказал о непростом разводе с экс-супругой: “Во многом виноват я”

Популярный певец и солист группы Little Big Илья Прусикин недавно стал гостем подкаста Эльдара Джарахова на YouTube, в беседе с которым поделился подробностями своей профессиональной и личной жизни. Особое внимание знаменитость уделил теме развода со своей экс-супругой, исполнительницей Ириной Смелой.

Певец упомянул, что в браке с женой они состояли около четырех лет. В отношениях периодически возникали некоторые разногласия, однако новость о расставании появилась лишь чуть более года назад. Причиной развода Илья Прусикин назвал, в первую очередь, свою неспособность гармонично совмещать творчество и личную жизнь. Он признался, что расставание с Ириной Смелой далось ему непросто, и такие же невеселые ощущения испытывала его спутница жизни. “Это все происходило очень долго и очень сложно. Я понимаю, что во многом виноват я, моя жизнь. Так получилось…” – резюмировал музыкант. Тем не менее, он искренне поблагодарил бывшую жену за лучшие моменты, случившиеся за годы совместной жизни.

Изображение взято с: [email protected]_ira

К слову, Илья Прусикин отметил, что в настоящее время экс-супруги все же регулярно общаются, совместно воспитывая своего сына Добрыню. Примечательно, что исполнитель очень высоко оценивает вклад, который привносит сейчас Ирина Смелая в жизнь и воспитания наследника. Впрочем, по признанию звезды сцены, о воссоединении пары речь не идет – они с бывшей женой просто стараются сделать воспитание сына полноценным и комфортным.

Источник: www.starhit.ru