 

Илья Прусикин рассказал о непростом разводе с экс-супругой: “Во многом виноват я”

03.11.2021, 23:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярный певец и солист группы Little Big Илья Прусикин недавно стал гостем подкаста Эльдара Джарахова на YouTube, в беседе с которым поделился подробностями своей профессиональной и личной жизни. Особое внимание знаменитость уделил теме развода со своей экс-супругой, исполнительницей Ириной Смелой.
Певец упомянул, что в браке с женой они состояли около четырех лет. В отношениях периодически возникали некоторые разногласия, однако новость о расставании появилась лишь чуть более года назад. Причиной развода Илья Прусикин назвал, в первую очередь, свою неспособность гармонично совмещать творчество и личную жизнь. Он признался, что расставание с Ириной Смелой далось ему непросто, и такие же невеселые ощущения испытывала его спутница жизни. “Это все происходило очень долго и очень сложно. Я понимаю, что во многом виноват я, моя жизнь. Так получилось…” – резюмировал музыкант. Тем не менее, он искренне поблагодарил бывшую жену за лучшие моменты, случившиеся за годы совместной жизни.
Изображение взято с: [email protected]_ira
К слову, Илья Прусикин отметил, что в настоящее время экс-супруги все же регулярно общаются, совместно воспитывая своего сына Добрыню. Примечательно, что исполнитель очень высоко оценивает вклад, который привносит сейчас Ирина Смелая в жизнь и воспитания наследника. Впрочем, по признанию звезды сцены, о воссоединении пары речь не идет – они с бывшей женой просто стараются сделать воспитание сына полноценным и комфортным.

Источник: www.starhit.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.11 / Volkswagen представил обновленную модель Golf R с дрифт-режимом

15.11 / Канцлер Австрии объявил о введении в стране жесткого карантина

04.11 / Мнение: Письмо: “Возможно очень глупый вопрос”

10.03 / Мнение: Гастарбайтеры на «Почте России», рейтинг регионов по коррупции и регулирование цен на юруслуги

14.06 / Мнение: О полной капитуляции Украины

11.08 / Мнение: Объективные факторы

11.11 / Лукашенко посоветовали готовить план побега: Любые действия только ухудшают его положение

16.11 / Мнение: Письмо: “Забегать в последний вагон не хочется”

29.09 / Мнение: Хуситы сбили еще один Scan Eagle

29.06 / Эксперт рассказал, как правильно выбрать минеральную воду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика