 

Почти 40% украинцев допускают вмешательство власти в работу СМИ – опрос

03.11.2021, 23:06, Новости дня
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Как отмечают социологи, 5,6% опрошенных считают, что власть может вмешиваться в деятельность СМИ при любых обстоятельствах.

33,8% респондентов думают, что ограничения допустимы только в интересах национальной безопасности, если необходимо предотвратить угрозы для страны.

В то же время 48,2% украинцев считают недопустимыми любые ограничения со стороны власти в отношении СМИ.

Еще 12,3% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос проводился с 23-го по 27 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 1200 респондентов методом телефонного интервью. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Контекст:

19 октября ведущие программы “Зворотний відлік” на Общественном Мирослава Барчук и Павел Казарин заявили о давлении со стороны Офиса президента. Барчук писала, что в ОП ставят ультиматумы о присутствии представителей парламентской фракции “Слуга народа” на эфирах, а когда редакция программы отказалась выполнять условия, нардепы от монобольшинства не пришли на программу. Представители “обслуживающего персонала” главы ОП Андрея Ермака потом обвинили “Зворотний відлік” в нарушении стандартов – отсутствии баланса мнений, рассказала Барчук.

Советник Ермака Михаил Подоляк отрицает давление на ведущих, но сказал, что “депутаты фракции или другие представители широкой команды власти могут получить консультации” по эфирам.

20 октября Национальная общественная телерадиокомпания Украины опубликовала заявление, в котором сказано, что депутатов из фракции “Слуга народа” приглашают на эфиры регулярно, но они приходят не всегда. “Состав участников формируется по принципу соблюдения журналистских стандартов беспристрастности, сбалансированности и представления позиций всех сторон общественной дискуссии на определенную тему”, – говорится в заявлении.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что давление власти на редакционную политику СМИ недопустимо.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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