 

“Шахтер” забил первый мяч в группе Лиги чемпионов, но проиграл “Реалу” во второй раз в сезоне

03.11.2021, 23:06, Новости дня
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Дублем в составе “Реала” отличился капитан команды Карим Бензема – в первом тайме он открыл счет в матче на 14-й минуте, а после перерыва вывел хозяев поля вперед во второй раз.

Между голами Бензема, на 39-й минуте поединка, “Шахтер” забил первый мяч в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2021/22. Его автор – Фернандо.

1:2 – второе подряд от “Реала” и третье в группе D поражение “Шахтера”. После четырех туров горняки с одним набранным очком занимают последнее место в квартете команд.

В другом поединке группы D после матча в Мадриде сыграют клуб украинского тренера Юрия Вернидуба “Шериф” (Тирасполь) и миланский “Интер” (Италия), отмечается на сайте УЕФА.  

В матче пятого тура Лиги чемпионов “Шахтер” сыграет 24 ноября в Милане против “Интера”.

Контекст:

В первом туре Лиги чемпионов “Шахтер” со счетом 0:2 уступил в Тирасполе “Шерифу”. Во втором матче “горняки” сыграли вничью 0:0 в Киеве против “Интера”, в третьем – с разгромным счетом 0:5 уступили “Реалу” на НСК “Олимпийский”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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