 

“Дикая кошка”. Ксения Мишина показала полуобнаженную грудь и рассказала о пережитой панической атаке

03.11.2021, 23:06, Новости дня
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К фото 32-летняя актриса приложила рассказ о том, как впервые еще в студенческие годы испытала приступ панической атаки.

“Мир стал абсолютно пресным, что странно для молодой 18-летней девушки. Единственная мысль, которую, как пленку, зажевало в моей голове : видимо мне никогда не светит потрясающая профессия, в которой я бы наслаждалась всецело процессом. Бессознательно прокручивая ее в голове, я медленно погружалась на дно своего аквариума, не проявляя интереса даже к тому, что там за стеклом”, – написано в посте у Мишиной.

Судя из рассказа актрисы, подобные приступы случались едва ли не каждый день.

“Родители возили меня по больницам, но все жизненные показатели были в норме. В итоге я оказалась в психбольнице, где врач сказала, что я не их пациент и направила к психотерапевту”, – говорится в тексте.

За час пост Мишиной набрал больше 56 тыс. лайков.

“Спасибо за полезный пост. Ну а фото, конечно же, нереально шикарное”, – прокомментировала пост актрисы my.whole.life.is.here.

“История страшна, фотография красивая”, – считает tarabanchuk_l.

“Дикая кошка”, – написал tserkovniuk2977.

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A post shared by Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Контекст:

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

В 2019-м актриса стала победительницей телешоу “Танцы со звездами”. В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу “Холостячка” на СТБ.

Мишина воспитывает сына Платона (2012).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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