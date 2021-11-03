 

В Мневниковской пойме построят два пешеходных моста и музыкальную академию

03.11.2021, 22:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На электронные общественные обсуждения вынесен проект планировки территории Мневниковской поймы площадью более 23 гектаров (районы Хорошево-Мневники, Крылатское и Филевский парк). Речь идет о благоустройстве набережной и строительстве двух пешеходных мостов через реку.

Как будут выглядеть переправы, пока точно неизвестно. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, конструктивные решения мостов еще находятся в работе. На общественные обсуждения вынесена только градостроительная документация.

Первый мост может появиться в створе проектируемого проезда 1074 до улицы Островной, второй – между территорией Мневниковской поймы и парком “Фили”. Между этими сооружениями вдоль проектируемого проезда, скорее всего, создадут велопешеходный маршрут.

Конфигурация моста со стороны парка “Фили” исключает рекреационное использование наиболее ценных природных пространств и объектов в границах особо охраняемых природных территорий, отмечается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Стоит отметить, что скоро здесь откроется станция “Терехово” Большой кольцевой линии метро. Жители близлежащих районов смогут быстрее добираться до нее благодаря новым мостам.

“Строительство двух мостов позволит объединить общественные пространства в этих районах в крупный парковый кластер и создать для жителей протяженный пешеходный маршрут между территорией Мневниковской поймы и парком “Фили”, – отметил Кузнецов.

Архитектор также добавил, что на набережной появятся спуски к воде, ландшафтное озеленение (высадят многолетние цветы и кустарники), а еще – детские и спортивные площадки. Также планируется построить музыкальную академию.

Ранее сообщалось о благоустройстве набережной Марка Шагала в Даниловском районе. Участок от проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина уже преобразился. Сейчас на набережной строят причал длиной 65 метров и создают спуски к воде. Их оборудуют маяками и системами видеонаблюдения. Пять маяков уже установлено, работы по их электроснабжению скоро завершатся.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.10 / «Москвичи здесь не обслуживаются»: рестораны и магазины Краснодарского края вводят санкции против жителей столицы

28.06 / Мнение: Любая искра – и выйдет как с парами бензина, “объёмный взрыв”.

19.07 / Мнение: Падение доходов

16.11 / Инсайдер о расставании Оливии Уайлд и Джейсона Судейкиса: “Не ищите здесь драму”

16.04 / 5 самых стильных монархов недели (10-16 апреля)

19.09 / Язвительные комментарии друзей и другие причины, почему парни редко загружают фотографии своих подруг в социальные сети

23.11 / Мнение: Коливинг

08.11 / Мнение: Это же позорище, издевательство над этой демократией!

16.09 / Система электронного голосования в Москве стала доступна для людей с нарушением зрения

17.09 / Тренер по фейсбилдингу рассказала, как сделать лицо добрым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика