Мнение: “Рассвет победы”. Фаза-2
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Большой видео-отчет хуситов о 2-й части операции "Рассвет победы" по разгрому хадистов и саудитов в Южном Марибе.
Более подробно о происходящем там смотри вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/7186290.html
Касательно видео, это почти часовой отчет с большими кусками нарезки боевых действий (включая интенсивные авиаудары ВВС Саудовской Аравии) и уже привычными результатами – трофеями (включая несколько танков) и уничтоженной техникой (танки, ББМ, тачанки), пленными, убитыми (покойников в видео большое кол-во, так что строго 18+) и убегающими интервентами.
Брошенные танки.
Отчет по первой фазе наступления ниже.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет