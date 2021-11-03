 

Мнение: “Рассвет победы”. Фаза-2

03.11.2021, 22:44, Разное
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Большой видео-отчет хуситов о 2-й части операции "Рассвет победы" по разгрому хадистов и саудитов в Южном Марибе.
Более подробно о происходящем там смотри вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/7186290.html
Касательно видео, это почти часовой отчет с большими кусками нарезки боевых действий (включая интенсивные авиаудары ВВС Саудовской Аравии) и уже привычными результатами – трофеями (включая несколько танков) и уничтоженной техникой (танки, ББМ, тачанки), пленными, убитыми (покойников в видео большое кол-во, так что строго 18+) и убегающими интервентами.

Брошенные танки.

Отчет по первой фазе наступления ниже.

Источник: Colonel Cassad



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