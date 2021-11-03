Перечислены продукты, которые могут согреть в холода (и от каких лучше отказаться)

Приближаются зимние холода. В морозные дни полезно употреблять такую пищу, которая согревает наше тело изнутри. И это не только горячая еда. Некоторые виды продуктов помогают организму сохранить тепло. В статье мы расскажем о пище, которая согреет вас в холода. Вы также узнаете, какую еду не стоит есть в морозные дни.

Редька

Этот корнеплод богат аскорбиновой кислотой. Она укрепляет сосудистые стенки, что способствует хорошему кровообращению и сохранению тепла. Съев всего одну небольшую редьку, вы получите суточную норму аскорбиновой кислоты.

Гранаты

Гранаты богаты витаминами группы B. Эти нутриенты регулируют выработку адреналина надпочечниками, что способствует хорошей терморегуляции тела. Кроме этого в зернышках фрукта содержатся вещества, укрепляющие иммунитет, что немаловажно в холодное время года.

Морская капуста

Этот продукт тоже содержит витамины группы B. Кроме этого морская капуста – один из лучших источников йода. Исследования доказали, что йододефицит нередко становится причиной слабой терморегуляции организма.

Картофель

Картофель – хороший источник калия. Этот минерал ускоряет кровообращение, что создает ощущение тепла. В холодную погоду рекомендуется есть отварной или запеченный картофель. Жареный овощ приносит меньше пользы.

Хурма

В состав хурмы входит витамин PP и аскорбиновая кислота. Они укрепляют сосуды. Этот плод также богат кальцием, который стимулирует кровообращение и, как следствие, помогает согреться.

От какой еды лучше отказаться

В холодное время организм стремится беречь энергию. Он расходует мало калорий, но при этом очень нуждается в питательных веществах. Зимой лучше отказаться от следующих видов пищи:

фастфуда и полуфабрикатов. холодных супов. сладостей; алкоголя.

Далее мы расскажем, чем вредны эти продукты в холода.

Полуфабрикаты и фастфуд

Эти продукты содержат много калорий, но очень мало витаминов и минералов. В холодную погоду метаболизм замедляется. Употребляя такую еду, вы не получите никаких питательных веществ, но легко наберете лишний вес.

Холодные супы

Холодные супы не только не согревают, но еще больше охлаждают организм. Они также угнетают систему пищеварения, которая зимой работает медленно. Поэтому свекольники, окрошки и гаспачо лучше оставить до следующего летнего сезона.

Сладости

Продукты с высоким содержанием сахара снижают иммунитет. Это нежелательно в холодный сезон. Поэтому сладости лучше заменить фруктами и ягодами с высоким содержанием витаминов.

Алкоголь

Многие люди зимой пытаются согреться с помощью спиртного. Но алкоголь дает обманчивое ощущение тепла. На самом деле он способствует охлаждению организма и нарушению терморегуляции.

Кроме этого алкоголь содержит много калорий и вызывает ощущение голода. В зимнее время, когда метаболизм замедлен, спиртное может стать причиной набора веса.

Заключение

В холодный сезон обратите внимание на свое меню. Почаще включайте в рацион продукты, улучшающие терморегуляцию. Откажитесь от употребления высококалорийной, но неполезной пищи.