 

10+ инженерных идей, которые не решили проблему, а лишь усугубили ее

03.11.2021, 22:38, Разное
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Все мы понимаем, что дизайнерские и инженерные решения должны помогать нам решать бытовые проблемы — это должно быть и эстетично и удобно для пользователя.

Однако, существуют такие специалисты, для которых красота и эстетика находятся на последнем месте, да и сами конструкции требуют огромных доработок.

В нашей сегодняшней подборке как раз такие случаи:

Не очень практично, зато знаешь что бумага всегда есть

Как вам такая «швейцарская» надежность?

Перфекционист вышел из чата

Ну спасибо за работу

Да, я единственный это заметил и не могу успокоиться

Зачем это нужно было делать?

Попросили сделать что-то креативное

Как вам такое дизайнерское решения?

Живу напротив и меня это бесит каждый день

И так сойдет

Ну и зачем?



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