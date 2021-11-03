10+ инженерных идей, которые не решили проблему, а лишь усугубили ее
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Все мы понимаем, что дизайнерские и инженерные решения должны помогать нам решать бытовые проблемы — это должно быть и эстетично и удобно для пользователя.
Однако, существуют такие специалисты, для которых красота и эстетика находятся на последнем месте, да и сами конструкции требуют огромных доработок.
В нашей сегодняшней подборке как раз такие случаи:
Не очень практично, зато знаешь что бумага всегда есть
Как вам такая «швейцарская» надежность?
Перфекционист вышел из чата
Ну спасибо за работу
Да, я единственный это заметил и не могу успокоиться
Зачем это нужно было делать?
Попросили сделать что-то креативное
Как вам такое дизайнерское решения?
Живу напротив и меня это бесит каждый день
И так сойдет
Ну и зачем?
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