Эксперт советует россиянам поменьше общаться в мессенджерах

Известный в РФ эксперт по кибербезопасности Андрей Слободчиков из компании AT Consulting советует поменьше общаться в мессенджерах. Это весьма ненадежный способ передачи информации. Как минимум, нельзя проводить такое общение по служебным вопросам.

Защита информации в процессе передачи по популярным мессенджерам практически нулевая, утверждает Слободчиков. Это то же самое, что кричать в мегафон, передавая что-то важное или конфиденциальное с балкона в соседнюю многоэтажку. Подслушать вас никому не составит труда. Мессенджеры можно использовать только для ничего не значащей болтовни.

Корпорациям же или более мелким коммерческим компаниям следовало бы разворачивать общение между сотрудниками при помощи своих собственных серверов. Как минимум, так удастся избежать большинства самых глупых утечек.