Глобальный сбой произошел в работе соцсетей Facebook и Instagram

Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram из ряда стран пожаловались на масштабные сбои, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

По данным Downdetector, в работе Instagram проблемы в основном связаны с работой приложения, а также соединением с сервером и загрузкой сайта. Сбои в Facebook преимущественно касаются работы сайта, возникают трудности со входом в учетные записи. На проблемы пожаловались пользователи из США, Франции, Германии, Британии, Канады, Польши, РФ и других стран, передает РИА «Новости».

Напомним, 20 октября в соцсети Instagram на территории США произошел сбой. Днем ранее о неполадках в работе социальной сети сообщали пользователи соцсети «ВКонтакте».