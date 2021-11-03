Видео: Война полиции с ягодицами
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Блогера, модель и, по некоторым данным, порноактрису Риту Фокс приговорили к двум неделям ареста за фото в стрингах на фоне Никольской башни Кремля. Ранее уголовное дело за фото в стрингах у Исаакиевского собора возбудили против модели Ирины Волковой, а блогер-пранкер Руслан Бобиев за фривольную фотосессию на Красной площади получил десять месяцев тюрьмы.
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Дмитрий Бавырин
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