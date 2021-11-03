Видео: Война полиции с ягодицами

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03.11.2021, 22:22, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБлогера, модель и, по некоторым данным, порноактрису Риту Фокс приговорили к двум неделям ареста за фото в стрингах на фоне Никольской башни Кремля. Ранее уголовное дело за фото в стрингах у Исаакиевского собора возбудили против модели Ирины Волковой, а блогер-пранкер Руслан Бобиев за фривольную фотосессию на Красной площади получил десять месяцев тюрьмы.

Теги: 

интернет
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МВД
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духовные ценности
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полиция
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Дмитрий Бавырин



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