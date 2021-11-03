Настя Ивлеева рассердилась на Элджея из-за песни о разводе: “Вот что делает доброе расставание!”

Популярная ведущая Настя Ивлеева недавно дала интервью своей коллеге Иде Галич, во время которого затронула тему расставания с рэпером Элджеем и сочиненной им по этому поводу песни. Подробности беседы знаменитость анонсировала в личном микроблоге Instagram.

В рамках совместного влога красотка поделилась своими планами на будущее, среди которых – масштабные проекты, путешествия и разнообразные заботы. Особое внимание Настя Ивлеева уделила своему впечатлению от песни своего экс-супруга Элджея, которую незадолго перед официальным расставанием выпустил певец. По мнению ведущей, интерпретация бывшего мужа окончания их отношений оказалась слишком примитивной и довольно вульгарной. Дело в том, что хозяйка аккаунта считает три года совместной жизни с рэп-исполнителем немалой вехой в своей судьбе, обозначенной массой романтических чувств и интересных событий. “Я думала, что выйдет песня, я разревусь, все будет в лужах… А там “больше не твой член, было прикольно” чава какава! Вот, девочки, вот что делает доброе расставание!” – эмоционально резюмировала Ивлеева.

Анонсированный звездой выход влога чрезвычайно заинтересовал её подписчиков, а особенное вдохновение у них вызвало долгожданное воссоединение Насти Ивлеевой с Идой Галич в рамках динамичного проекта. Также немало поклонников традиционно отметили привлекательную внешность и позитивный эмоциональный тонус любимицы. Всего за четверть суток публикацию просмотрело более 650 тысяч фолловеров.