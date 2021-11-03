Ученый назвал продукт с противораковым эффектом

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03.11.2021, 22:20, Разное
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Ученый и врач Уильям Ли из Фонда ангиогенеза назвал продукт, который обладает противораковым эффектом. Речь идет об орехах.
В грецких орехах, миндале, фундуке, кешью и фисташках содержатся противораковые полифенолы, благотворно влияющие на работу иммунной системы. Также они богаты полезными омега-3 жирными кислотами, убивающими раковые клетки за счет блокировки к ним кровоснабжения. Употребление орехов способствует замедлению клеточного старения. Клетчатка в их составе помогает активировать полезные бактерии в кишечнике, за счет чего тоже укрепляется иммунитет.

Употреблять орехи стоит в целях профилактики анемии и для нормализации артериального давления. Также включение их в рацион снижает риск появления воспалительных процессов в организме и сердечно-сосудистых недугов, помогает снижать уровень стресса, улучшает работу щитовидной железы, способствует усвоению железа, образованию гемоглобина.

Источник: ufacitynews.ru



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