Ученый назвал продукт с противораковым эффектом

Ученый и врач Уильям Ли из Фонда ангиогенеза назвал продукт, который обладает противораковым эффектом. Речь идет об орехах.

В грецких орехах, миндале, фундуке, кешью и фисташках содержатся противораковые полифенолы, благотворно влияющие на работу иммунной системы. Также они богаты полезными омега-3 жирными кислотами, убивающими раковые клетки за счет блокировки к ним кровоснабжения. Употребление орехов способствует замедлению клеточного старения. Клетчатка в их составе помогает активировать полезные бактерии в кишечнике, за счет чего тоже укрепляется иммунитет.

Употреблять орехи стоит в целях профилактики анемии и для нормализации артериального давления. Также включение их в рацион снижает риск появления воспалительных процессов в организме и сердечно-сосудистых недугов, помогает снижать уровень стресса, улучшает работу щитовидной железы, способствует усвоению железа, образованию гемоглобина.

Источник: ufacitynews.ru