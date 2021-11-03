SZ – подписать не значит исполнить — эксперты усомнились в успехе декларации о защите лесов

Более ста стран подписали декларацию о защите лесов и землепользовании, принятую в рамках Конференции ООН по изменению климата в Глазго, пишет Süddeutsche Zeitung. К «уникальной сделке», как назвал её Борис Джонсон, впервые присоединились страны с наибольшей площадью лесов: Бразилия, РФ и Индонезия — декларация охватывает 85% лесного массива планеты. Тем не менее эксперты сомневаются в её потенциальной реализации — цена отказа от эксплуатации леса для многих стран слишком велика.



Reuters

Даже Жаир Болсонару не всегда хочет быть злодеем. В понедельник, когда главы государств и правительств всего мира объявляли о приверженности борьбе с изменением климата в Глазго, Болсонару всё ещё находился на прогулке по стопам своих предков в Северной Италии. Объявлению войны глобальному потеплению Болсонару предпочёл присвоение звание почётного гражданина в родной деревне своего прадеда, пишет Süddeutsche Zeitung.

Во вторник всё выглядело иначе. «Бразилия является частью решения этой глобальной проблемы», — заявил Болсонару. Ранее Бразилия представила план по достижению климатической нейтральности к 2050 году. Благодаря некоторым математическим хитростям в ближайшем будущем ей не придётся сокращать выбросы. Но одна из самых богатых лесными ресурсами стран намерена предпринять большие усилия для борьбы с незаконной вырубкой, которая должна прекратиться к 2028 году, на два года раньше, чем планировалось ранее. И это вполне соответствует первому большому успеху Конференции ООН по изменению климата в Глазго — совместной декларации о защите лесов и землепользовании. «Это уникальная сделка, — восхищается премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. — Человечество смогло превратиться из эксплуататоров в защитников лесов».

Подписав декларацию, главы государств и правительств взяли на себя обязательство к 2030 году остановить процесс сокращения лесного покрова, а затем начать его восстановление. Эта цель не совсем нова. Ещё в 2014 году на Конференции ООН по изменению климата в Перу 14 богатых лесными ресурсами стран в рамках Лимского призыва к действиям по борьбе с изменением климата объявили о намерении вдвое сократить масштабы обезлесения к 2020 году и остановить его к 2030 году. Тогда их поддержали Германия, Норвегия и Великобритания. При большей поддержке, как указывалось в декларации по итогам конференции в Перу, можно защитить большие площади леса. Но на деле почти ничего не изменилось.

Однако теперь обязательства взяли на себя такие крупные страны, как Бразилия, РФ и Индонезия, — декларация охватывает 85% лесного массива планеты, в общей сложности 34 миллионов кв.м. Эта площадь в два раза превышает площадь России. «Никогда раньше так много глав государств и правительств со всех уголков мира, со всеми видами лесов не объединяли свои усилия», — заявил президент Колумбии Иван Дуке Маркес.

Декларацию подписало более ста стран, в том числе Германия, США и Китай. Для сохранения лесов планируется привлечь €10 миллиардов из 12 стран мира в течение пяти лет, ещё €6,2 миллиардов — за счёт частных инвестиций.

Защита лесов уже много лет является довольно щекотливой темой на климатических конференциях. Их сохранение чрезвычайно важно для борьбы с изменением климата, однако для богатых лесными ресурсами стран это означает отказ от дохода прежде всего за счёт использования земли для ведения сельского хозяйства. Эти страны требуют денежной компенсации. Кроме того, существует незаконная рубка, которую сложно контролировать.

«Декларация ­— шаг в правильном направлении, — считает Сюзанна Винтер, эксперт из Всемирного фонда дикой природы. — Однако она должна быть быстро закреплена обязательными соглашениями. Если этого сделать не удастся, инициатива грозит провалиться, как и другие до неё». Кики Тауфик, эксперт Гринписа в Индонезии, также хотел бы увидеть не слова, а действия. «Если Индонезия действительно серьёзно настроена остановить вырубку лесов, — говорит он, — Джакарте сначала придётся отменить закон, с помощью которого правительство недавно расстелило перед промышленностью красную ковровую дорожку». Декларация поощряет инвестиции, которые, по мнению экологов, по-прежнему наносят большой ущерб тропическим лесам. Тауфик отмечает, что Индонезия всё ещё сильно зависит от биотоплива из пальмового масла. «Это ещё больше увеличит потребность в земле для плантаций — за счёт леса», — считает он.

Как отмечает Süddeutsche Zeitung, даже Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш довольно сдержанно выражает свою радость. «Подписание декларации — лёгкая часть, — написал он на странице в Twitter. — Очень важно, чтобы она была реализована».