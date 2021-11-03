 

NYT – «это громадная проблема, но они ушли» — Байден пожурил Китай и Россию за неявку на климатическую конференцию

03.11.2021, 22:18, Новости дня
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Президент США Джо Байден высоко оценил результаты климатической конференции COP26 в Глазго, однако раскритиковал Китай и Россию за то, что они на неё не явились, пишет The New York Times. По словам Байдена, у обеих этих стран серьёзнейшие проблемы с климатом и экологией и, решив не ехать в Глазго, они допустили крупную ошибку.


Reuters

Президент США Джо Байден завершил двухдневные переговоры по климату с другими мировыми лидерами. При этом он высоко оценил тот факт, что ряд мировых держав обязались предпринять усилия для сдерживания глобального потепления, а также раскритиковал Китай и Россию за то, что они не приняли участие в этой конференции, пишет The New York Times.

При этом президент также выразил уверенность, что сенатор Джо Манчин от Западной Вирджинии, который выступает против принятия законопроекта о глобальном потеплении и социальной защите, предполагающем выделение на эти цели $1,85 трлн, в конечном счёте всё же поддержит эту инициативу.

«Я считаю, что Джо всё же изменит свою точку зрения, — заявил Байден. — Думаю, что мы добьёмся здесь прогресса».

Между тем Байден указал на резкий контраст между поведением США и действиями Китая и России, так как лидеры этих стран не явились на саммит ООН по глобальному потеплению (COP26) в Глазго.

«Я считаю, что Китай допустил крупную ошибку, когда не явился на конференцию, — добавил он. — Они потеряли возможность влиять на людей по всему миру и тех, кто прибыл сюда, на COP».

«Речь идёт просто о громадной проблеме, но они ушли, — добавил он. — Как можно так поступать, а затем претендовать на роль какого-то лидера?»

Резкие слова у Байдена нашлись также, когда он говорил о президенте РФ Владимире Путине. «У него тундра горит, — напомнил Байден. — У него горит тундра, в буквальном смысле. У него серьёзные проблемы с климатом. И он ничего не говорит о своей готовности с этим что-то делать».

При этом американскому лидеру задали вопрос о том, почему Соединённые Штаты должны брать на себя обязательства, которые Китай и другие страны, выбрасывающие в воздух большое количество парниковых газов, брать на себя не желают.

«Потому что мы хотим иметь возможность дышать, и мы хотим иметь возможность играть в мире роль лидера», — ответил Байден, добавив, что не может припомнить дня, когда в плане климата был бы достигнут больший прогресс, чем на COP26.



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