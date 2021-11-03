 

Кабмин Украины выделил регионам допонительные средства на медицину

03.11.2021, 22:12, Новости дня
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“В ряде областей действительно наблюдается пиковая нагрузка на врачей, медицинские учреждения и медицинскую систему в целом. Был в регионах и видел, что ситуация действительно сложная и местами требует вмешательства”, – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как пишет пресс-служба, на заседании правительство утвердило перераспределение средств дополнительной дотации местным бюджетам Кировоградской и Одесской областей. Они будут направлены на содержание учреждений здравоохранения.

Также 56 млн грн субвенции будут направлены в Сумскую и Черкасскую области на закупку кислорода и кислородных концентраторов, а 4,1 млн грн направят в Херсонскую и Днепропетровскую области на закупку дополнительных ПЦР-систем в лабораторные центры.

Шмыгаль напомнил, что кроме этого, Кабмин ранее уже выделил 400 млн грн на закупку кислородных станций в регионы.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 3 ноября в стране подтвердили почти 3 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 69,4 тыс. пациентов с COVID-19.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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