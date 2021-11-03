В “Дії” упрощен порядок получения помощи по беременности и родам – Минсоцполитики
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В министерстве уточнили, что правительство приняло решение об упрощении порядка получения пособия по беременности и родам женщинами, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования.
“Внесенные изменения в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми повысят доступность услуг для неработающих женщин, студенток, женщин, зарегистрированных в центре занятости, женщин, уволенных в связи с ликвидацией предприятия”, – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что упрощенной процедурой ежемесячно смогут воспользоваться около 14 тыс. женщин.
“Для назначения пособия по беременности и родам теперь вместо справки в бумажной форме будет использоваться информация о сформированном в Реестре медицинских выводов в электронной системе здравоохранения медицинском заключении о временной нетрудоспособности категории “Беременность и роды”, – говорится в сообщении.
Если нет технической возможности использовать портал “Дія”, остается возможность назначения помощи на основании справки в бумажной форме.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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