 

В “Дії” упрощен порядок получения помощи по беременности и родам – Минсоцполитики

03.11.2021, 22:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В министерстве уточнили, что правительство приняло решение об упрощении порядка получения пособия по беременности и родам женщинами, которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования.

“Внесенные изменения в Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми повысят доступность услуг для неработающих женщин, студенток, женщин, зарегистрированных в центре занятости, женщин, уволенных в связи с ликвидацией предприятия”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что упрощенной процедурой ежемесячно смогут воспользоваться около 14 тыс. женщин.

“Для назначения пособия по беременности и родам теперь вместо справки в бумажной форме будет использоваться информация о сформированном в Реестре медицинских выводов в электронной системе здравоохранения медицинском заключении о временной нетрудоспособности категории “Беременность и роды”, – говорится в сообщении.

Если нет технической возможности использовать портал “Дія”, остается возможность назначения помощи на основании справки в бумажной форме.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.03 / Google объяснил наложение ограничений на фильм «Крым. Путь на Родину»

05.12 / В США назвали уникальные блюда русской кухни

03.09 / 370 афганцев попросили статус беженца в Украине

07.09 / Кулуары Рады частично откроют для СМИ. Журналисты заявили, что таких ограничений не было даже при Януковиче

27.12 / Польша изменила правила въезда для украинцев

01.09 / Эксперты предоставили объективное заключение по делу Шеремета – МВД

30.04 / Эксперт оценил вероятность прекращения огня в Донбассе на время Пасхи

02.12 / Нардеп рассказал, когда Рада рассмотрит пакет законопроектов о поддержке бизнеса в Украине

06.03 / В Хабаровском крае после схода с рельсов вагонов с нефтью возбудили дело

11.04 / В Германии захотели сменить Меркель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика