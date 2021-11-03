 

Более 120 человек в Алтайском крае подали заявления о выходе из «Единой России»

03.11.2021, 21:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Алтайском крае более 120 человек Благовещенского отделения «Единой России» подали заявления о выходе из партии после деприватизации предприятия «Кучуксульфат». Об этом сообщает «Коммерсант».

Всего в местной организации состоят 500 человек.

Предприятие «Кучусульфат». Фото: ОАО «Кучуксульфат»

«Кучуксульфат» — градообразующее предприятие для рабочего поселка Степное Озеро. На заводе работают около 1200 человек. Его работники, а также жители соседних поселков считают, что партия сделала недостаточно в ситуации с возможной сменой собственника предприятия.

20 октября Генпрокуратура потребовала от владельцев «Кучуксульфата» вернуть акции предприятия, которое было приватизировано в 1992 году. По версии ведомства, собственники владеют заводом незаконно.

Сотрудники предприятия пожаловались на частые проверки контролирующих органов, которые мешают нормально работать. Члены местного отделения «Единой России» обратились к руководству партии за помощью в решении этой проблемы, но ничего не получили в ответ

Первый секретарь краевого отделения «Единой России» Денис Голобородько заявил, что действия его однопартицев «в большей степени призваны привлечь внимание федерального руководства». Он считает, что нет оснований говорить о кризисе в местном отделении. Голобородько также пояснил, что в пока партия не планирует торопиться с рассмотрением заявлений, «чтобы все могли трезво оценить ситуацию и принимать решения на холодную голову».

Бывший глава первичной ячейки «Единой России» Дмитрий Бекметов одним из первых написал заявление о выходе из партии. Он рассказал, что люди боятся смены руководства на предприятии.

«Мы беспокоимся — если придет новый собственник, поселок может просто умереть.

Мы переживаем за себя, за своих детей, за будущее района. Потому что у нас район развивающийся, очень много вкладывают в него, особенно «Кучуксульфат», — объяснил Бекметов.

По данным «Коммерсанта», в местном отделении «Единой России» не впервые происходит история с массовым выходом из партии. За лето 2006 года в Благовещенском районе заявления о выходе из партии подали почти 140 единороссов из-за насильственных кадровых перестановок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От обнуления — к удвоению

Сомнительные голоса в пользу правящей партии превысили уровень 2011 года — более 13 миллионов! Это примерно половина результата ЕР

На сентябрьских выборах «Единая Россия» в Благовещенском районе улучшила свои результаты по сравнению с 2016 годом. Она получила поддержку 38,12% жителей на выборах в Госдуму и 39,74% — в краевое заксобрание. В целом по Алтайскому краю партия набрала набрала 34,33% на голосовании в заксобрание региона и 33,67% на голосовании в Госдуму.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.06 / Появились данные о влиянии коронавируса на клетки крови

06.01 / Мнение: Президент Армении будет работать из Лондона

22.07 / Внук Ельцина пополнил свой список возлюбленных-актрис

10.07 / Кейт Хадсон отметила день рождения сына с бывшим бойфрендом Мэттью Беллами и его женой

19.11 / Бессонница – что делать: правила здорового сна от Ляйсан Утяшевой

05.10 / В Верховной Раде потребовали ввести санкции против Зеленского

18.10 / Мнение: Парк Чиху

03.12 / “Откровенный враг Украины”: Россию обвинили в бедах Незалежной

21.01 / В Москве закрыли вестибюль станции метро из-за подозрительной сумки

25.09 / Ученые смогли увидеть недоступные для человеческого глаза цвета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика