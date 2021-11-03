Более 120 человек в Алтайском крае подали заявления о выходе из «Единой России»
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В Алтайском крае более 120 человек Благовещенского отделения «Единой России» подали заявления о выходе из партии после деприватизации предприятия «Кучуксульфат». Об этом сообщает «Коммерсант».
Всего в местной организации состоят 500 человек.
Предприятие «Кучусульфат». Фото: ОАО «Кучуксульфат»
«Кучуксульфат» — градообразующее предприятие для рабочего поселка Степное Озеро. На заводе работают около 1200 человек. Его работники, а также жители соседних поселков считают, что партия сделала недостаточно в ситуации с возможной сменой собственника предприятия.
20 октября Генпрокуратура потребовала от владельцев «Кучуксульфата» вернуть акции предприятия, которое было приватизировано в 1992 году. По версии ведомства, собственники владеют заводом незаконно.
Сотрудники предприятия пожаловались на частые проверки контролирующих органов, которые мешают нормально работать. Члены местного отделения «Единой России» обратились к руководству партии за помощью в решении этой проблемы, но ничего не получили в ответ
Первый секретарь краевого отделения «Единой России» Денис Голобородько заявил, что действия его однопартицев «в большей степени призваны привлечь внимание федерального руководства». Он считает, что нет оснований говорить о кризисе в местном отделении. Голобородько также пояснил, что в пока партия не планирует торопиться с рассмотрением заявлений, «чтобы все могли трезво оценить ситуацию и принимать решения на холодную голову».
Бывший глава первичной ячейки «Единой России» Дмитрий Бекметов одним из первых написал заявление о выходе из партии. Он рассказал, что люди боятся смены руководства на предприятии.
«Мы беспокоимся — если придет новый собственник, поселок может просто умереть.
Мы переживаем за себя, за своих детей, за будущее района. Потому что у нас район развивающийся, очень много вкладывают в него, особенно «Кучуксульфат», — объяснил Бекметов.
По данным «Коммерсанта», в местном отделении «Единой России» не впервые происходит история с массовым выходом из партии. За лето 2006 года в Благовещенском районе заявления о выходе из партии подали почти 140 единороссов из-за насильственных кадровых перестановок.
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На сентябрьских выборах «Единая Россия» в Благовещенском районе улучшила свои результаты по сравнению с 2016 годом. Она получила поддержку 38,12% жителей на выборах в Госдуму и 39,74% — в краевое заксобрание. В целом по Алтайскому краю партия набрала набрала 34,33% на голосовании в заксобрание региона и 33,67% на голосовании в Госдуму.
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Источник: Новая газета
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