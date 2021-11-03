Мнение: Чем измерить чувства верующих

“Депутат Госдумы Смолин призвал убрать из УК РФ статью об оскорблении чувств верующих”

Вот хоть одна позитивно звучащая новость в потоке. Правда, кроме благозвучия и услады сердца, ничего более существенного от новости ожидать не приходится, увы. Смолин – депутат от КПРФ, КПРФ в Думе играет роль “оппозиции для мебели”, она, как и все прочие “оппозиционные партии”, даже вместе взятые, не в состоянии повлиять ни на что.

А само по себе предложение – крайне здравое, что уж скрывать. Сейчас поднимается очередной вал совершенно абсурдных обвинений по этой статье, типа “девушка показала голую грудь на фоне молельного дома” или там еще какого культового сооружения – всё, караул, всех сажать! И это ведь уже реальные ДЕЛА. А если уж другая девушка, страшно сказать, задрала юбку (!!) – всё, за дело берется сам Бастрыкин лично.

При этом мы все знаем, что некоторых верующих оскорбляют не попы и не груди, а ЛИЦА девушек и женщин, которые они видят на улице. Их чувства верующих негодуют, поскольку лица же должны быть укрыты большим мешком, надеваемым на голову! Этот вопрос задавали с самого начала всем официальным “толкователям” закона – никто ни разу не сумел дать ответ, как тут быть. И это уже само по себе означает, что в законе заложены, с одной стороны, фальшь, с другой – абсурд.

Хотя главный изъян этого бредового закона заложен уже в названии – в том месте, где упоминаются “чувства”. Что такое “чувства”? Как их увидеть, померить, как понять меру их “оскорбления”? Кто и как должен (и может) это сделать достоверно? Ответа В ПРИНЦИПЕ нет.

Плюс еще одно очевиднейшее противоречие: вообще-то сама по себе Конституция РФ должна оскорблять чувства верующих, по всяком случае – заложенный в ней по недоразумению принцип свободу совести. Вот, представим, что мы – религиозные фанатики, яростно веруем в Христа (или в Аллаха, или в Будду, или в Макаронного Монстра). Читаем:

“Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними”.

КАК ЭТО?? Вы ощущаете, как внутри вас поднимается целая буря оскорбленных чувств?! Нет? Ну, значит, вы не истово верующий, а так, пирожок ни с чем. Как это – “выбирать себе вероисповедание”? Да это ж БОГ! Он один! Его зовут Аллах (Будда, Христос в трех лицах, опять же Макаронный Монстр). Только это у меня в тексте вариации, а у вас ведь в голове кто-то ОДИН, и все прочие названия – это харам, позор и грех страшный! А вы говорите – “можно выбирать”. Сегодня верю, завтра не верю. А я-то (думаете вы) верю истинно, всем сердцем и навсегда – так что я, дурак по-вашему?! И т.д.

То есть, исходя из принципа непротиворечивости правового поля, надо что-то отменять – или свободу совести, или охрану чувств верующих.

Можно было бы, наверно, пойти на компромисс: ввести, допустим, действие законы в рамки – написать, что чувства верующих подлежат охране только в пределах официально ими арендованных молельных пространств. Типа, нельзя прийти в церковь и там начинать громко всем доказывать, что бога нет. Но и это избыточно – ведь точно так же нельзя прийти, к примеру, в библиотеку, включить там громко музыку, раздеться и начать бегать вокруг шеста. В обоих случаях это будет “хулиганство”, статья есть, там и вплоть до уголовной ответственности. И никаких “чувств-с”!

Вообще, иметь в УК настолько нелепую и внутренне противоречивую статью, к тому ж противоречащую Конституции – это достойно РФ. Как у верблюда спросили: “А почему у тебя спина кривая?” “А что у меня прямое?” – подумав, ответил верблюд. Не отменят. Тут всю систему менять надо – как ответил водопроводчик из другого анекдота.

UPD. Забыл указать на еще одну зияющую дыру закона: нет юридического определения, что такое “верующий”. Кто-то разрисовал стены мечети, к примеру. Я могу сказать, что мои чувства из-за этого оскорблены? Мне скажут, что “вы не мусульманин”. А если я скажу, что мусульманин? Меня станут проверять? Как, по каким критериям? Всего этого в законе нет. С “обиженными православными” точно такая же петрушка.

Собственно, по факту получается, что в России российская прокуратура – это такой “универсальный верующий”, который у нас верует сразу во всё, во все религии одновременно – и “возбуждается”, причем тоже по непонятно каким критериям, при “оскорблении” чувств любой конфессии.

Тут чем глубже вникаешь – тем больше абсурда. Настоящий Кафка.