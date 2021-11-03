Мнение: Дополнительного транзита не будет

"Газпром" не стал выкупать дополнительные объемы транзита газа в Европу через Украину и Польшу.

Осталось только то, что есть по действующим контрактам по транзиту через украинскую ГТС и трубопровод "Ямал-Европа".

Российский газовый монополист «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности для поставок газа в Европу через Польшу и Украину с января по сентябрь 2022 года.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, такое решение российский монополист принял в отношении ГТС Украины и трубопровода «Ямал – Европа».

Дополнительные поставки по этим маршрутам могли бы снизить цену газа на европейском рынке, считает информагентство. Нынешние же действия «Газпрома» говорят, что российская компания не планирует поставлять в Европу газа больше своих контрактных обязательств, по крайней мере по этим двум маршрутам, отмечает Reuters.

По мнению старшего директора агентства Fitch Дмитрия Маринченко, «Газпром», скорее всего, делает ставку на запуск в ближайшем времени трубопровода «Северный поток-2» и «не хочет брать на себя дополнительные обязательства».

https://inshe.tv/economics/2021-11-03/640684/ – цинк

PS. Между тем, Молдавия хочет договориться с "Газпромом" https://rusnext.ru/news/1635916778299119 о реструктуризации долга (на днях Молдавия его официально признала), если у нее не будет денег, чтобы его оплатить.

Общий долг Молдавии перед "Газпромом" составляет 7,5 млрд. долларов, из них примерно 6,8 млрд. это долг за поставки газа в Приднестровье (его Кишинев отказывается оплачивать), а еще 700 млн. долг непосредственно самой Молдавии. Как обмолвился министр инфраструктуры, по соглашению с "Газпромом", Молдавия должна вернуть эти деньги после аудита в течении 5 лет.

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