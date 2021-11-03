Спрей с глицерином вместо гиалуроновой кислоты: как успокоить сухую кожу во время простуды

Сухость и раздражение кожи вокруг носа и рта – одно из самых неприятных проявлений простуды. Когда человека мучает насморк, эти участки лица чаще всего соприкасаются с грубым носовым платком. Они становятся обезвоженными, красными и болезненными. Как успокоить эпидермис во время простуды? В статье мы приведем советы эксперта по уходу за кожей Кэролайн Хиронс.

Сухая кожа

Если кожа просто пересохла от постоянного контакта с носовым платком, но на ней нет сильного раздражения, то начать нужно с применения средств для пилинга с кислотами. Их нельзя использовать при сильном раздражении и повреждениях кожного покрова.

Пилинг с кислотами поможет отшелушить старый слой кожи. После этого сухие участки нужно обработать увлажняющим кремом.

Если вы нанесете увлажняющее средство без отшелушивания, то оно не сможет проникнуть глубоко в кожу. Лучше использовать для пилинга средства с фруктовыми кислотами, они отличаются более мягким действием.

Кэролайн Хиронс советует использовать для увлажнения проблемных участков спрей с жидким глицерином. Это идеальное средство для кожи во время простуды. Применять гиалуроновую кислоту нежелательно, так как она она будет жечь и раздражать и без того обезвоженную кожу.

Раздраженная кожа

Если ваша кожа сильно воспалена и раздражена, то вам нужны средства, помогающие восстановить кожный барьер. В такой ситуации использовать гиалуроновую кислоту бессмысленно. Она будет еще сильнее раздражать кожу.

В этом случае вам помогут увлажняющие кремы с керамидами. Эти ингредиенты помогут коже сохранять влагу и восстанавливаться.

Если воспаленные участки болят и саднят, то обработайте их восстанавливающими бальзамами для кожи. Желательно приобретать аптечные средства с растительными компонентами. Они смягчат и успокоят раздраженные участки.

Когда ваш эпидермис придет в нормальное состояние, вы можете вернуться к своему обычному уходу за кожей.

Заключение

Во время простуды кожа нуждается в щадящем и бережном уходе. На нее нельзя наносить агрессивные средства. Гиалуроновая кислота может усугубить ситуацию. Вместо нее лучше использовать мягкий и нежный спрей с жидким глицерином, кремы с керамидами и восстанавливающие бальзамы.