 

12 тысяч лет назад над пустыней Атакама взорвалась комета

03.11.2021, 21:42, Новости дня
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Геологи из Соединенных Штатов провели исследование территории пустыни Атакама и пришли к выводу, что в небе над этой территорией примерно 12 тысяч лет назад взорвалась комета.

Доказательством тому являются частицы стеклянной породы, образовавшиеся из песка в момент взрыва. Температура для этого была достаточно высокой, говорят эксперты. Речь идет примерно о 1600 градусах по Цельсию.

Куски стекла достаточно большие – до 50 сантиметров в диаметре. Никакого производства в данной местности отродясь не было. Однако стекло разбросано широкой полосой, длина которого составляет более 70 километров. Также были найдены частицы пород внеземного происхождения. Напомним, что пустыня Атакама находится в северной части Чили.



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