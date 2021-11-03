 

В компании Huawei рассказали о глобальном сетевом трафике

03.11.2021, 21:42, Новости дня
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На недавней отраслевой конференции руководитель китайской компании Huawei озвучил весьма любопытные статистические данные, которые говорят о состоянии глобального интернет-трафика.

По словам эксперты, в среднем на каждого жителя нашей планеты ежедневно передается в сети полтора гигабайта данных. Между прочим, всего-то три десятилетия назад все человечество использовано за сутки примерно 100 Гб.

Однако и сегодня интернет-соединение большинством из семи миллиардов живущих на Земле людей воспринимается как роскошь. Так, формат 5G доступен всего-то для 520 млн человек. А всего один беспилотный автомобиль использует по 64 Тб данных в день. В ближайшем будущем неравенство в онлайн-пространстве усилится.



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