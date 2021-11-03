Роспотребнадзор продлил ограничения на массовые мероприятия в вузах и школах

Санитарные правила по работе высших учебных заведений и школ в условиях пандемии коронавируса продлены до 2024 года, среди них обязательная проверка температуры на входе и закрепление за каждым классом отдельного кабинета по всем предметам, сообщил Роспотребнадзор.

Постановление о продлении действия обязательных санитарных правил для школ подписала главный государственный санитарный врач Анна Попова, оно опубликовано на портале правовой информации.

Среди ограничений есть запрет на проведение массовых мероприятий с участием разных классов и групп, проверка температуры на входе и изоляция детей и взрослых с признаками инфекционных заболеваний. Также до 2024 года за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет для обучения по всем предметам. Это требование не касается занятий, требующих специального оборудования, в частности физкультуры, рисования, физики, химии и уроков труда.

Уточняется, что расписание занятий и перемен должно быть составлено так, чтобы свести к минимуму контакты между учащимися.

Ранее Роспотребнадзор разрешил заполнять помещения, где проходят закрытые массовые мероприятия до 70%, при соблюдении защитных мер.