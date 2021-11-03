 

Роспотребнадзор продлил ограничения на массовые мероприятия в вузах и школах

03.11.2021, 21:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСанитарные правила по работе высших учебных заведений и школ в условиях пандемии коронавируса продлены до 2024 года, среди них обязательная проверка температуры на входе и закрепление за каждым классом отдельного кабинета по всем предметам, сообщил Роспотребнадзор.

Постановление о продлении действия обязательных санитарных правил для школ подписала главный государственный санитарный врач Анна Попова, оно опубликовано на портале правовой информации.

Среди ограничений есть запрет на проведение массовых мероприятий с участием разных классов и групп, проверка температуры на входе и изоляция детей и взрослых с признаками инфекционных заболеваний. Также до 2024 года за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет для обучения по всем предметам. Это требование не касается занятий, требующих специального оборудования, в частности физкультуры, рисования, физики, химии и уроков труда.

Уточняется, что расписание занятий и перемен должно быть составлено так, чтобы свести к минимуму контакты между учащимися.

Ранее Роспотребнадзор разрешил заполнять помещения, где проходят закрытые массовые мероприятия до 70%, при соблюдении защитных мер.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.07 / В суд передали дело боевика, бросавшегося на украинского бойца со штык-ножом. Ему грозит пожизненное

06.02 / Компания Isuzu представила в РФ пикап D-Max нового поколения

29.04 / Выбрано место проведения финала второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства»

04.01 / В 2020 году рынок новых легковых автомобилей в Украине сократился – “Укравтопром”

01.10 / УП – глава МИД Украины рассказал, как официальный Киев будет называть Лукашенко

10.09 / Киев обвинил сепаратистов в срыве совместной инспекции в Донбассе

30.07 / В Японии признали провал политики в отношении России

27.10 / Голикова возложила надежды на нерабочие дни

09.03 / После инцидента с покусанным сотрудником службы безопасности овчарок Байдена вернули домой

26.07 / В КНДР сообщили о подозрении на первый случай коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика