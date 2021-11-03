 

На Украине предложили переименовать «русскоязычные названия» населенных пунктов

03.11.2021, 21:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь выступил с инициативой переименовать населенные пункты с русскоязычными названиями, чтобы соответствовать нормам закона о госязыке, информирует его пресс-служба 3 ноября.

Называть населенные пункты в стране должны в соответствии с правописанием и стандартами языка, которых требует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Креминь напомнил о некоторых населенных пунктах, которые были переименованы во время коммунистической власти.

Закон о запрете коммунистической символики в Украине был принят в 2014 году после госпереворота. Советскую символику приравняли к нацистской, а также потребовали переименовать топографические объекты, связанные с советской историей. За нарушение закона грозит лишение свободы, вплоть до пяти лет.  



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