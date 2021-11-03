На Украине предложили переименовать «русскоязычные названия» населенных пунктов

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь выступил с инициативой переименовать населенные пункты с русскоязычными названиями, чтобы соответствовать нормам закона о госязыке, информирует его пресс-служба 3 ноября.

Называть населенные пункты в стране должны в соответствии с правописанием и стандартами языка, которых требует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Креминь напомнил о некоторых населенных пунктах, которые были переименованы во время коммунистической власти.

Закон о запрете коммунистической символики в Украине был принят в 2014 году после госпереворота. Советскую символику приравняли к нацистской, а также потребовали переименовать топографические объекты, связанные с советской историей. За нарушение закона грозит лишение свободы, вплоть до пяти лет.