Эксперт объяснил роль США в заключении газового контракта между Молдавией и Россией

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03.11.2021, 21:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБез поддержки американцев Молдавии было труднее договориться с Россией о контракте на поставки газа, сказал газете ВЗГЛЯД кишиневский политолог Аркадий Барбарошие. Так он отреагировал на слова президента Майи Санду в адрес США за поддержку во время газового кризиса.

«В том, что президент Молдавии почувствовала за своей спиной поддержку Соединенных Штатов, сомневаться не приходится. Без этой поддержки Санду было бы значительно труднее договариваться через своих посредников с Россией», – сказал директор молдавского Института общественной политики Аркадий Барбарошие.

Без помощи американцев, добавил эксперт, Молдавии было бы сложнее искать альтернативные источники для закупки газа и других ресурсов во время энергетического кризиса в конце прошлого месяца. Однако в результате объявленного правительством тендера были заключены соглашения с компаниями из Польши и других стран. Кроме того, Украина обещала бесплатно поставить газ на условиях возврата, чтобы помочь республике, напомнил эксперт.

В среду президент Молдавии Майя Санду поблагодарила Соединенные Штаты Америки и представителей Евросоюза за поддержку во время газового кризиса. Она надеется на усиление молдавского энергетического сектора. «Спасибо США за то, что они были с нами во время газового кризиса. Мы поддерживаем тесные контакты с нашими американскими партнерами и надеемся продолжить тесную работу по укреплению устойчивости нашего энергетического сектора. Спасибо за вашу поддержку», – написала Санду в Twitter.

В конце октября молдавские власти вводили в стране режим ЧП из-за отсутствия долгосрочного контракта с Газпромом, который 1 октября на время переговоров с Кишиневом на месяц продлевал контракт на поставку газа в республику по рыночной цене около 790 долларов за тысячу кубометров. В начале этой недели Санду сообщила о преодолении кризиса. Контракт с Газпромом продлен на пять лет по предложенной молдавской стороной формуле.

В итоге цена на газ может составлять 500-600 долларов за тысячу кубометров. Также новый контракт предусматривает выплату республикой частями исторического долга в размере 709 млн долларов за поставки газа в прошлые годы.

Лидер молдавской партии «Наши» Михаил Ахремцев, как сообщает EADaily, обратил внимание на то, что Санду поблагодарила США и «признательна Ангеле Меркель и Германии, Урсуле фон Дер Ляйен и Европейской комиссии за то, что те помогли Молдавии справиться с газовым кризисом». Однако «поблагодарить Россию, которая в конечном счете и спасла Молдавию, заключив договор с Газпромом, который будет поставлять в республику российский газ, в рядах молдавской власти желающих не нашлось», добавил Ахремцев.



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