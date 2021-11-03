 

Китайские врачи назвали три симптома опасного накопления «влаги» в организме

03.11.2021, 21:26, Разное
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Китайские врачи рассказали об опасности накопления «влаги» или токсинов в организме. По их словам, данное слово не стоит путать с жидкостью, а о наличии проблемы могут говорить три симптома.
Первым из них является вялость и упадок сил. Все дело в скоплении «влаги» в селезенке, из-за чего ее основная функция – фильтрация крови – нарушается, орган увеличивается в размере. В таком состоянии у человека снижается аппетит, происходит внезапная потеря веса, энергия начинает вырабатываться в недостаточном количестве, возникает тяжесть в груди, вздутие и боль в животе.

Вторым симптомом являются холодные руки и ноги. Причиной становится нарушение кровообращения из-за накопления «сырости» в селезенке и печени. Также у человека кожа может приобрести тусклый оттенок, что тоже связано с неправильной работой селезенки из-за скопления токсинов и меланина.

Чтобы избежать проблем, эксперты рекомендуют ограничить употребление холодной и сырой пищи, качественно высыпаться. Помочь избавиться от лишней «влаги» помогут блюда из красной фасоли, апельсиновые корки и гардения. Указанный вид бобовых богат белками, витаминами и микроэлементами, снижающими отек. Корки апельсина, добавленные в чай, способствуют укреплению селезенки, положительно влияют на работу желудка, избавляют от кашля. При этом стоит помнить, что в любом случае необходима консультация с врачом.

Источник: inosmi.ru



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