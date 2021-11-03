 

Ученые назвали вероятное местонахождение марсианских метеоритов

03.11.2021, 21:26, Разное
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Ученые из Университета Кертина назвали вероятное происхождение группы метеоритов, которые были выброшены с Марса. В работе они использовали алгоритм машинного обучения, анализирующий изображения планет с высоким качеством разрешения.
Этим местом, вероятно, является кратер Тутинг на Красной планете. Он находится в регионе Тарсис, считающийся самой крупной вулканической провинцией в Солнечной системе. В течение последних 20 миллионов лет на Земле оказались около 166 марсианских камней.

По словам исследователя Энтони Лагейна, проделанная работа поможет создать контекст для разгадки геологической истории Марса.
В исследовании изучались 90 миллионов ударных кратеров, а машинное обучение помогло определить место, из которого были запущены метеориты. Именно так исследователи выяснили, что речь может идти о кратере Тутинга. Также предполагается, что произошел запуск около 1,1 миллиона лет назад.

Соавтор исследования Гретхен Бенедикс отметила важность используемого алгоритма, так как предоставляется возможность анализировать терабайты планетных данных. Подобные научные работы помогут ученым понять принципы формирования и эволюции Красной планеты и Земли.

Источник: fbm.ru



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