 

GT – на случай продовольственного кризиса — Китай обнародовал план по экономному обращению с пищей

03.11.2021, 21:24, Новости дня
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На фоне повсеместного подорожания продуктов питания в своём новом комплексе мер китайские власти поделились рекомендациями по экономному обращению с пищей как для производителей, так и для потребителей, пишет Global Times. Чтобы сократить количество пищевых отходов, правительство призывает внедрять новые технологии в сельском хозяйстве, уменьшать порции в заведениях общепита и советует потребителям перейти на цельнозерновую диету и внимательнее следить за собственными закупками.


Reuters

В рамках своей кампании по сокращению количества пищевых отходов и применения в действии соответствующего закона, принятого в апреле этого года, Китай обнародовал новый комплекс мер по экономному потреблению еды на случай потенциального продовольственного кризиса, пишет Global Times. 

 

Как обращает внимание газета, отчасти из-за перебоев в глобальных цепочках поставок цены на продукты питания стремительно растут по всему миру. По данным Всемирного банка, в третьем квартале 2021 года индекс цен на сельскохозяйственные сырьевые товары стабилизировался, но по-прежнему остаётся на 25% выше, чем год назад. Жители КНР жалуются на растущие цены на овощи, дорожают и другие продовольственные товары. 

 

В новом плане указана цель по сокращению количества отходов на этапах и производства, и потребления. В документе перечислено 28 конкретных требований. Так, заведениям общественного питания китайские власти рекомендуют уменьшать порции предлагаемых блюд, а потребителям — внимательнее следить за покупкой и расходом продуктов. 

 

Среди жителей КНР, многие из которых привыкли питаться обработанным зерном, отныне будет более активно продвигаться диета, основанная на цельнозерновых продуктах. Невостребованным остаткам и побочным продуктам пищевого производства вроде отрубей будут искать дополнительное применение — к примеру, частично отдавать на корм животным. 

 

Согласно новым мерам, во избежание порчи продовольственных товаров при их хранении и транспортировке в сельском хозяйстве будут внедряться новые технологии, а существующие условия будут совершенствоваться. Для обеспечения прироста урожая будут отбираться более качественные сорта. А для сокращения количества отходов при обработке и сборе урожая сельскохозяйственная техника будет модернизироваться, а работники — проходить специальную подготовку. 

 

Как напоминает Global Times, в Китае уже запрещены видео, в которых люди потребляют пищу в избыточном количестве, и прочий контент, который может привести к увеличению пищевых отходов. В стране действует программа, рекомендующая гражданам доедать всю приготовленную еду, оставляя после себя «пустые тарелки». Также власти призывают китайцев отходить от традиции организовывать мероприятия с большим количеством еды. 

 

Кроме этого, в рамках кампании по сокращению пищевых отходов КНР намерена развивать сотрудничество с другими странами, в том числе осуществлять обмен опытом и специалистами.



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