 

Главред – Украине грозит полномасштабный энергокризис и аварийные отключения

03.11.2021, 21:24, Новости дня
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Критическая ситуация в энергетической отрасли Украины является последствием недобросовестной подготовки властей к отопительному сезону, уверен эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич. Как он рассказал порталу «Главред», не исключено, что в результате этого в стране возможен полномасштабный энергокризис с аварийными отключениями.


Reuters

Нынешняя ситуация в энергетической отрасли Украины является последствием недобросовестной подготовки властей к отопительному сезону, которые понадеялись на то, что зима будет не очень холодной. Как пишет «Главред», сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич не исключает, что на Украине вполне реален полномасштабный энергокризис с аварийными отключениями.

По его словам, на украинских теплоэлектростанциях угля критически не хватает — его в четыре раза меньше, чем должно было быть на текущую дату согласно планам. Привезти уголь неоткуда, кроме как из России. С электроэнергией ситуация аналогичная — если не будет импорта из РФ и Белоруссии, то вполне вероятно, что на Украине могут начаться веерные отключения.

«Последствия, к сожалению, могут быть печальными, потому что отключать будут всех: пострадает вся промышленность, за исключением критической инфраструктуры (водоканалов, предприятий, отключения которых могут привести к авариям), малый и средний бизнес, население, как это уже было в 2015 году (тем более что на Украине есть большое количество домохозяйств, которые используют электроотопление). А вместе с этим рискует пострадать и вся экономика», — рассказал Марунич в комментарии «Главреду».

Он также считает, что нынешняя ситуация является последствием недобросовестной подготовки властей к отопительному сезону, которые понадеялись на то, что зима будет не слишком холодной и что блоки атомных электростанций будут идеально работать.

«Соответственно, исправить ситуацию может только импорт в достаточных объёмах. Хотя уже есть оценки, что и импорта может не хватить, потому остаётся лишь надеяться, что до такого катастрофического дефицита не дойдёт», — отметил Марунич.



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