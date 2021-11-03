 

Россия существенно замедлила пропуск грузовиков из Украины – ГПСУ

03.11.2021, 21:18, Новости дня
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“Еще более 60 уже прошедших оформление грузовиков находятся на территории пункта пропуска и ожидают разрешения на въезд в РФ. Периодически похожая ситуация наблюдается и перед пунктом пропуска “Бачевск” в Сумской области”, – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе заявили, что скопление происходит из-за медленного оформления грузовых транспортных средств в российских пунктах пропуска “Нехотеевка” и “Троебортное”. Так, через КПП “Нехотеевка”, который находится напротив украинской “Гоптовки”, по словам пограничников, россияне пропускают до сотни грузовиков в сутки, хотя обычно в этом пункте пропуска оформляли по 150 и более грузовиков на въезд из Украины.

Свои действия российские пограничники аргументируют “технологическими схемами”.

Контекст:

На украинско-российской границе функционирует 31 пункт пропуска, из них 22 автомобильных, восемь железнодорожных и один пешеходный.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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