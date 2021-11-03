ФСБ подтвердила, что телефонные номера из расследования об отравлении Навального принадлежат сотрудникам спецслужбы – The Insider

В постановлении говорится, что 14 декабря 2020 года в публичном доступе оказались фотографии и личные данные сотрудников ФСБ России, “якобы причастных к т. н. “отравлению” российского общественного и политического деятеля Навального А. А.” (в этот день The Insider и Bellingcat опубликовали расследование об отравлении политика).

“Таким образом, возбудив уголовное дело, ФСБ и Следственный комитет подтвердили, что опубликованные The Insider и Bellingcat детализации сотрудников ФСБ, ставшие одним из важных доказательств их причастности к отравлению, достоверны, и что получены они не от “американских спецслужб“, как об этом говорил [президент РФ Владимир] Путин на пресс-конференции в декабре [2020 года], а от российских операторов, в том числе по требованию фитнес-тренера с фальшивой корочкой сотрудника МВД“, – подчеркивает The Insider.

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

14 декабря 2020 года Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel опубликовали расследование, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ, состоящая как минимум из восьми человек.

После публикации расследования Путин заявил, что считает его “легализацией материалов американских спецслужб“. В МИД РФ обвинения в причастности ФСБ к отравлению политика назвали “несерьезными“.

После возвращения в Россию в январе 2021 года Навального арестовали по делу “Ив Роше“, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше“. Начиная с марта, политик находится в колонии: с учетом времени, проведенного под домашним арестом, за решеткой он пробудет два года и 6,5 месяца.

1 ноября российские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах заявили о задержании частных детективов, которые отследили биллинги отравителей Навального. Петра Каткова, Александра Зеленцова и Игоря Зайцева обвинили в подделке документов, нарушении тайны переписки и телефонных переговоров. Сейчас они находятся под домашним арестом.

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